北德州大學突終止與華合作　驅逐15名中國研究員

美國總統特朗普計劃限制中國學生赴美留學之際，美媒周一（8月31日）報道，北德州大學（UNT）與中國國家留學基金管理委員會結束合作關係，並要求15名受該基金資助的中國研究員離開美國。暫未知有沒有其他美國大學，亦與該委員會終止合作。

《丹頓紀事報》報道指，北德州大學學術事務副主任考利（Jennifer Evans-Cowley）及研究創新副主任麥克萊倫（Mark McLellan），上周三（8月26日）向相關研究員致函，通知他們校方已與中國國家留學基金管理委員會終止合作，他們的簽證當日被取消，意味要盡快離開美國，必須在一個月內離境。

信中亦提到，相關研究員登入北德州大學的電郵、伺服器及其他資源的權限已被取消，而他們離開前若要出入大學收拾個人物品，校方都會安排人員陪同在側。中國國家留學基金管理委員會向有意在中國大學就讀的學生，以及希望在國際進行研究的中國研究員提供獎學金，經中國政府及世界各地的中國大使館等發放。

北德州大學發言人伯謝德（Jim Berscheidt）周一回應傳媒查詢指，上述措施只限接受該特定機構資助的15名訪問研究員，不影響其他在該校註冊和就讀的學生；又強調校方仍歡迎包括內自中國的世界各地學者。有人在網上發起請願，希望該校撤回上述決定，截至周一晚的3天內有近4000人聯署。

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