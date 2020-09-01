俄戰機攔截美轟炸機　涉入侵丹麥領空

美俄在歐洲的軍事角力有增無減，北約周一（8月31日）指控俄羅斯戰機，上周五（8月28日）攔截美軍戰略轟炸機時入侵丹麥領空。俄羅斯國防部同日否認，又公布當天在波羅的海國際水域上空，攔截3架飛近俄國邊界的美軍戰略轟炸機。

事發當日，美軍4架B52H戰略轟炸機飛越歐洲的北約成員國領空，展示該跨大西洋軍事同盟的實力及團結。北約發表聲明指，上周五美軍一架B52H接近位於波羅的海西南部、丹麥博恩霍爾姆島領空時，一架從俄羅斯加里寧格勒起飛的俄軍蘇27戰機攔截，並跟隨美軍轟炸機飛入該島上空，形容是「嚴重侵犯北約國家的領空」。

丹麥空軍戰機緊急出動，但涉事俄軍戰機在攔截前已折返飛走。北約指這是數年來俄羅斯首次入侵北約國家領空，嚴重違反國際法，形容事件證明俄方不尊重國際規範及北約國家領空。俄羅斯國防部發言人否認，強調戰機全程沒有入侵丹麥領空。

與此同時，俄羅斯國防部宣布，周一發現在波羅的海國際水域上空，有3個空中目標飛近俄國邊界，俄軍波羅的海艦隊防空部隊隨即出動3架蘇27，前往識別及攔截目標，結果發現它們全是美軍B52H。美軍轟炸機之後飛走，俄軍戰機返回基地。

美軍上周六（8月29日）表示，一架B52H前一天在黑海國際水域上空飛行時，遭俄軍兩架蘇27「不安全及不專業」的方式攔截，指俄軍戰機處於同一飛行高度的情況下，多次在轟炸機前方不足30米範圍內飛越，更開啟後燃器產生湍流，限制轟炸機的機動能力。美軍指這類行為不必要，增加空中相撞的危機，亦不符合飛行素養。

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