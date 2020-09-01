小鎮天降罕有隕石雨　最大一塊碎片值逾20萬港元

巴西東北部伯南布哥州一個偏遠小鎮，日前有數百塊隕石碎片從天而降，據報重達40公斤、最大的一塊隕石碎片價值超過2.6萬美元（約20萬港元）。數千民眾聞風趕至尋寶，形容這場隕石雨是一個「天掉金子的奇迹」，有貧窮的農民甚至一夜致富。

報道指，隕石雨於上月19日落在聖菲洛梅納（Santa Filomena）小鎮一帶，隕石碎片多達200多塊。這些是來自太陽系的球粒狀隕石，有46億年歷史，即早於地球形成之前已存在。只有1%的隕石屬於這種類型，可以數萬以至數十萬港元的價錢賣出，相當於該小鎮居民平均10年的總收入。

20歲男生羅德里格斯（Edimar da Costa Rodrigues）表示，當日在聖菲洛梅納的家中看到天降隕石雨，天空充斥着煙霧，並開始收到鎮民相關訊息。他走到街外，並在天主教堂附近發現一塊7厘米闊、164克重的隕石，之後以約1萬港元的價錢賣給一名美國「隕石獵人」。由於大部分隕石都在教堂附近發現，令居民深信是來自神的禮物。

消息傳出後，來自巴西其他地方以至美國、烏拉圭等地的隕石獵人及專業收藏家，在數小時內趕至，國家博物館的4名科學家翌日亦特地從里約熱內盧來到。他們仍在就最大一塊隕石的價錢談判，有當地人擔心這些罕有的隕石會被運出巴西，認為不應向外國人出售。