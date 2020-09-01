奇諾沙騷亂逾200人被捕　過半數非當地居民

美國威斯康辛州奇諾沙市有警員早前槍擊黑人男子布萊克（Jacob Blake）令他癱瘓，觸發當地連日示威，不少示威者大肆破壞建築和商店。當地警方周一（8月31日）宣布已拘捕逾200人，其中過半數非當地居民，包括一名殺死2名示威者的17歲民兵。

警方表示，有102名拘捕人士來自其他城巿，多數人被控違反宵禁令，部分人亦被控爆竊、管有非法藥物、藏有隱秘武器等罪名，期間繳獲逾20支槍。其中來自伊利諾州的17歲少年滕豪斯（Kyle Rittenhouse）因射殺示威者，被控包括一級謀殺在內的6項罪名。另外警方正評估商戶損失，表示將繼續調查案件。

有逾百名警察支持者周日（8月30日）在奇諾沙市遊行，高呼黑人維權示活動是恐怖組織。美國總統特朗普將於周二（9月1日）到訪，有當地人恐怕會進一步激化對立，致函建議他取消行程，但他堅持按計劃出訪。

另於俄勒岡州波特蘭市，上周六有反法西斯運動（Antifa）和愛國者祈禱（Pratriot Prayer）兩個組織分別遊行示威，39歲的白人男性丹尼爾遜胸部中槍身亡，現階段未知是否與示威有關。有消息指，槍擊案疑犯為Antifa支持者，是一名48歲的前職業單板滑雪運動員，名叫吉布森（Michael Reinoehl），但警方尚未公布任何拘捕行動。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020