新冠肺炎：特朗普新防疫顧問　力推群體免疫

美國感染新冠肺炎人數增至621萬，當地傳媒周一（8月31日）引述消息報道，總統特朗普一名上月才加入白宮的防疫顧問，主張採取極具爭議的群體免疫策略，任由新冠病毒在人群傳播，據報華府已開始落實相關政策。

《華盛頓郵報》引述知情人士指，白宮防疫顧問阿特拉斯（Scott Atlas）建議華府採取瑞典抗疫模式，解除對健康群體的限制，讓新冠病毒傳播以建立群體免疫，而非限制社交及商業活動阻止病毒擴散。惟瑞典是新冠病毒感染率及死亡率最高的國家之一，但該模式獲重視經濟發展及人身自由的保守派支持。

阿特拉斯是神經放射學家兼史丹福大學胡佛研究所研究員，沒有傳染病或流行病學背景，近數月多次受訪大談疫情，受主張重啟經濟、爭取連任的特朗普注意。他提倡只要保護弱勢群體，採取群體免疫後增加的病例不會令更多人病歿；又稱「較年輕及健康民眾染病後不會有問題」，不應阻止這類群體染病。

不過，美國至今有2.5萬多名新冠肺炎死者是65歲以下，加上有心臟、肺部疾病及肥胖問題的人口比例高，意味各個年齡層都有弱勢群體。世界衞生組織估計，新冠病毒的群體免疫門檻是感染65%的人口；連同1%的死亡率計算，代表全美3.28億人中將有213萬人病歿。

報道透露，阿特拉斯就防疫策略，與白宮抗疫專責組成員福奇及比爾克斯衝突，更自稱為「反福奇」，又在上月一場會議與比爾克斯就復課問題爭吵，激烈程度令在場其他官員感到不安；他聲稱兒童不傳播新冠病毒及沒有真正風險。

白宮回應時否認防疫策略有變，強調目標仍是透過治療及疫苗抗擊疫情。惟報道指白宮已採取多個邁向群體免疫的步驟，例如只加快向屬於弱勢群體的護老院院友提供檢測，疾病控制及預防中心亦更新指引，主張無症狀就毋須檢測。

阿特拉斯周一出席活動時指，國內疫情嚴重州份的確診病例、住院人數、住院時間及死亡個案正在下跌，認為國民應感到謹慎樂觀，並主張有症狀才需要檢測及淡化年輕人染疫風險。惟比爾克斯前一天表示，雖然對疫苗感到希望，但呼籲民眾不要鬆懈，指戴口罩、保持社交距離、避開人群能阻止疫情擴散。