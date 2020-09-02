洛杉磯警槍殺涉違規騎單車黑人　觸發逾百人示威

繼日前美國威斯康辛州一名29歲非裔男子遭警察槍擊致癱瘓，引發激烈騷亂後，美國洛杉磯周一（8月31日）亦發生一宗警察槍殺非裔男子事件，引發民眾抗議。

當地警長迪恩周一晚表示，南洛杉磯警察局的2名警官在開車時看到一名非裔男子騎單車違反交通規則，並試圖阻止。該男子試圖逃跑，隨後被警察開槍打死。迪恩稱，該非裔男子當時打了一名警員的臉，隨後將隨身攜帶的一些衣服扔在地上。警察在衣服裏發現了一支黑色手槍，2名警員隨即開槍。

涉案男子當場宣布死亡。據死者家屬確認，該男子為29歲的基茲（Dijon Kizzee）。警方表示，手槍已經找到，沒有警員受傷。針對該事件的調查仍在進行中。報道稱，此事又一次引發當地民眾的激烈抗議，100多人參與遊行。他們認為開槍是不正當的，而其他人則高呼「沒有正義就沒有和平」。

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