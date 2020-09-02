3賊遊台闖豪宅爆竊　各判監1年刑滿逐出境

台灣台北市內湖區一處豪宅今年6月遭爆竊，3名哥倫比亞男子共偷走600多萬元新台幣（約160萬港元）的財物，其後於高雄落網。案件日前於士林地方法院審結，各被告因加重竊盜罪被判1年有期徒刑，服刑期滿後將被驅逐出境。

判決書指，年齡由37至54歲的哥倫比亞被告，今年3月以觀光簽證入境台灣，因遇上新冠肺炎疫情簽證獲自動延長3次。今年6月5日，3人鎖定於內湖區大湖山莊社區的目標進行爆竊，由1人把風，其餘2人潛入一名彭姓商人的家中，破壞一個保險箱並掠走一批財物。

各人得手後分贓，再分批南下高雄。警方接報後展開調查，並於6月8日晚在高雄逮捕各人，並追回大部分贓物。法院除對3名被告判刑外，又沒收各人不法所得。案件可上訴。

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