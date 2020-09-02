USTR延長豁免部分華進口貨關稅　至年底為止

美國貿易代表辦公室（USTR）周二（1日）發表聯邦公報，延長豁免部分中國進口貨關稅，包括智能手錶及某些醫用外科口罩等。然而，有關豁免期限只延長至本年年底，而非以往般延長1年。

有關豁免適用於根據「301條款」徵收7.5%關稅以外的產品，包括藍牙、穿戴式數據傳輸設備、面罩、呼吸機、液晶顯示模組、不銹鋼錶殼及其他醫療用品等。USTR表示，該部門正考慮進一步擴大豁免關稅範圍。

USTR過往曾豁免部分中國進口貨關稅1年，但此次只有4個月時間，聯邦公報未有說明原因。華府早前曾威脅中國，指中方一旦未能履行第一階段協議，將提高關稅。

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