新冠肺炎︰寧波巴士1傳23人 研究揭病毒或可空氣傳播

浙江杭州市疾控中心的科研人員通過研究寧波一宗巴士感染群組病例，發現部分感染者與群組內的「零號病人」超出飛沫飛行距離，認為愈來愈多證據表明可通過空氣中的微小顆粒傳播，未來的預防工作中應考慮病毒通過空氣傳播的可能性。有關研究已刊登於周二（1日）出版的《美國醫學會雜誌內科學》（JAMA Internal Medicine）上。

研究指出，今年1月19日在一輛接載68名乘客前往參加佛教活動的巴士上，其中1名64歲女乘客曾與來自武漢的朋友進餐，雖然當時未明顯病徵，但感到不適，自行服藥並未求醫，相信是該群組的「零號病人」。當時人們仍未習慣戴口罩，而車程僅50分鐘。

經檢測，除了「零號病人」外，巴士上23名乘客亦受感染，該些乘客有些坐在前排，有些則坐在後排，距離「零號病人」1至2米，已超出飛沫飛行距離。惟巴士的空調系統以「內循環」模式運作，即讓車內空氣循環流動，並非「外循環」模式，研究人員懷疑內循環模式加劇了病毒在車廂內傳播。

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