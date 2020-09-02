男子駕老爺車慢駛　9天遊畢66號公路

美國新罕布夏州一名歲男子，上月駕駛一輛車齡達91年的古董汽車，穿梭連接東岸芝加哥及西岸洛杉磯的66號公路。他以絕大部分時間不高於時速72公里的速度，9天之內走完全程，其壯舉在網絡上引起熱議。

30歲的迪保（Ryan Tebo）開始這趟公路旅行前，從未前往賓夕凡尼亞州以外地方。他花了數天由新罕布夏州駛至芝加哥後，上月13日正式開始旅程，期間要面對不少問題，包括炎熱天氣，以及古董汽車漏油等。

經過超過一周時間後，迪保上月22日終於遊畢全程，總共行駛約5794公里。他日前在Facebook表示，已在加州聖莫尼卡獲取完成66號公路的證書，稍後將沿另一路線返回太平洋海岸公路，繼續他的公路旅行。

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