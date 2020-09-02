新冠肺炎：不希望受制　白宮拒絕參與全球疫苗計劃

全球多地爭相研發新冠肺炎疫苗，美國特朗普政府周二（1日）表示，不會參與世界衞生組織牽頭的「COVAX全球疫苗計劃」，理由是不想受制於世衞等多邊組織。有隸屬民主黨的國會眾議院議員批評有關決定短視，憂慮會阻礙抗擊疫情。

對於美方不參與「COVAX全球疫苗計劃」，白宮發言人迪爾（Judd Deere）重申，美國會繼續接觸國際夥伴，確保擊退新冠病毒，但不會被受腐敗的世衞及中國影響的多邊組織限制。他強調，特朗普將不惜一切代價，確保任何新疫苗安全性及效用符合食品及藥物管理局（FDA）標準，通過徹底測試，並能挽救生命。

「COVAX全球疫苗計劃」允許各國利用潛在疫苗，確保其公民可迅速接種被視為有效的疫苗。世衞表示，即使是與個別疫苗生產商達成協議的政府參與計劃後，一旦生產商未能成功研發，世衞屆時也會提供備用疫苗。

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