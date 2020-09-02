特朗普到訪奇諾沙　承諾重振商業活動

美國威斯康辛州奇諾沙連日有示威者破壞市內建築物及商店，總統特朗普周一（1日）前往當地視察。他承諾會重振當地商業活動之餘，亦有會見執法人員及受示威影響的市民，指摘這並非和平示威，而是本土恐怖主義活動。

特朗普在司法部長巴爾及國土安全部署理部長沃爾夫（Chad Wolf）的陪同下，前往奇諾沙。他前往早前被示威者破壞的地點，會見執法人員及當地市民，並宣布一系列援助措施，包括給予地方執法人員100萬美元（約780萬港元），亦會撥出4200萬美元（約3.3億港元）加強公眾安全，另向受影響的企業提供400萬美元（約3120萬港元）。

特朗普形容，奇諾沙遭到反警及反美騷動的蹂躪。一名黑人男子日前在當地被警員射癱，觸發抗議警暴示威。隸屬民主黨的基諾沙市長安塔拉米安（John Antaramian）表明不歡迎特朗普到訪，憂慮會激化衝突。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020