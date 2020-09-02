蓬佩奧：年底前關孔子學院　將有新行動限華企活動

中美關係升溫，美國國務卿蓬佩奧周二（1日）受訪時指控在美國大學開設的孔子學院招攬間諜，華府希望國內的孔子學院於今年年底前關閉。蓬佩奧亦回應中方早前警告要避免陷入新冷戰，他說中美冷戰的比喻有一定意義，美國正面對來自中國的經濟挑戰，預告華府會於未來數日宣布進一步行動限制中國企業的活動。

蓬佩奧表示，相信所有人都會意識到與孔子學院有關聯的危險，直指學院在美國的大學招攬間諜及合作夥伴，希望於年底前關閉美國所有孔子學院。孔子學院聲稱由民間組織中國國際中文教育基金會管理，以教授普通話和弘揚中國文化為宗旨，蓬佩奧上月列孔子學院為「加強中國政府全球宣傳和不良影響的實體」，要求它登記為外國使團。

中國國務委員兼外長王毅早前警告中美要避免陷入新冷戰，蓬佩奧稱冷戰的比喻有一定意義，但當前情況跟美國與前蘇聯的冷戰時期不同，美國現時面對有14億人口的國家（中國）挑戰，挑戰亦有分別，是經濟挑戰，美方將非常嚴厲地應對。

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