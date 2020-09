《紐時》記者新書揭特朗普或曾小中風　彭斯待命暫代總統

美國《紐約時報》記者施密特(Michael Schmidt)在即將出版的新書披露,總統特朗普去年11月曾緊急到醫院做檢查,副總統彭斯更需待命,一旦特朗普要麻醉做手術時,接手處理總統職務,猜測特朗普曾有一連串的小中風。特朗普周二(1日)否認,彭斯則指知道特朗普去醫院,但不記得有人要求他待命。

施密特在新書《特朗普vs美國:阻止一位總統的內部鬥爭》(Donald Trump v. the United States: Inside the Struggle To Stop A President,暫譯),聲稱獲悉特朗普於去年11月16日到馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院做年度體檢,白宮西翼卻在特朗普到醫院前數小時,傳來彭斯待命,若特朗普要進行需麻醉的手術時,暫代總統職權的消息。施密特沒有提到消息來源,僅稱自己獲悉此事。

美國有線電視新聞網絡(CNN)則引述消息人士指,特朗普當日的檢查沒有按恆常總統體檢的安排,醫院平時會提前通知職員有貴賓到訪,但該次沒有,意味並不是恆常到訪,行程亦在最後一刻才安排。知情人士補充,可能有小部分參與特朗普體檢的醫生事前獲通知,但正常應是提前通知全院職員。

特朗普周二否認中風傳聞,在Twitter寫道:「這永不完結!他們現時說你們最喜愛的總統,我,因一連串小中風而去了沃爾特里德國家軍方醫院。」他直斥是假新聞,「他們可能是指另一個政黨的另一個總統候選人(拜登)」。

彭斯受訪時則指,官員一直有通知他特朗普的行程,但當日沒有異常,不記得自己要待命暫代總統職務,只獲告知特朗普有醫生預約。他稱作為美國副總統任何時候都要待命,強調特朗普非常健康,美國人可以有信心。

