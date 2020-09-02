加州嚴懲惡警法案　工會施壓下撤回

美國反種族歧視示威持續，加州再有黑人遭警員擊斃之際，當地有議員提出嚴懲問題警員的法案，但在當地警察工會和其他執法組織的阻撓下，法案最終在周二（1日）撤回，僅以40多項警察改革措施代替。有反警暴組織指對結果非常失望。

由加州黑人民主黨參議員布拉德福德（Steven Bradford）提出的731號法案，旨在移除有不良記錄的問題警員、防止其被警局重新聘用、介入使用過度武力、限制向和平示威者發射橡膠子彈和催淚彈等。另外議案提到成立一個9人紀律聆訊專家小組，當中6人須有反對警察濫權背景，其餘3人則是執法部門代表。

警察工會和其他執法組織對此表示强烈不滿，工會發言人薩高（Tom Saggau）形容警隊處境像是在玩「打地鼠游戲」，他們提出警隊改革作為折衷方法，包括禁止壓制頸部、州檢察長負責調查警察槍擊平民致死案件、加强監察警員等。

一眾議員、游說人員周二透過電話及視像形式，就法案展開激辯。民主黨籍加州州長紐瑟姆嘗試拯救法案，但法案最終在未有投票表決下就撤回；提案的布拉德福德最後妥協以數十項警隊改革措施代替法案，惹來各界嘩然。

奧克蘭反警暴組織負責人伯奇（James Burch）表示：「我對法案未能通過感到非常失望。這不是一個激進的法案，對立法機關而言這是輕而易舉就能實現的目標。」有民眾批評，警察工會對於改革完成沒有誠意。

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