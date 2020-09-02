TikTok美國業務出售現阻滯　核心演算技術成關鍵

TikTok核心演算技術能準確向用戶推薦影音，被視為是TikTok的商業秘密武器。

美國總統特朗普要求，中國影音社交應用程式抖音海外版TikTok，必須在本月15日前出售在美國的業務，否則會被封殺。美媒《華爾街日報》周三（9月2日）報道，交易談判出現新阻滯，關鍵在於TikTok是否會出售包括核心演算技術。據指，該演算技術能準確向用戶推薦影音，一直被視為TikTok的商業秘密武器。

報道指，中國上周新修訂《禁止出口限制出口技術目錄》，規定內地企業需獲批才可向境外轉移技術，意味TikTok在出售美國業務時，未知是否需獲得內地批准才可出售核心演算技術，交易或未能在短期內完成。

TikTok母公司字節跳動強調，會遵守中方規定，並會嘗試澄清交易細節是否受新出口限制影響。有知情人士指，TikTok大部分價值在於核心演算技術，若出售時未有包括該技術，相信交易難以完成。

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