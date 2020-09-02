美結束塞浦路斯武器禁運　土耳其威脅反擊

希臘與土耳其交惡之際，美國國務卿蓬佩奧周二（1日）宣布，美方將結束對塞浦路斯實施33年的武器禁運，並加強安全合作。土耳其批評華府令局勢升級，促請重新審視決定，否則會採取同樣措施捍衞北塞浦路斯土耳其共和國（TRNC）的安全。

蓬佩奧在Twitter表示，塞浦路斯是美國在地中海東部的關鍵夥伴，華府將於下一個財政年度豁免對塞浦路斯出口非致命性防衞武器的限制。塞浦路斯總統阿納斯塔夏季斯（Nicos Anastasiades）與蓬佩奧通電話後，亦在Twitter發文歡迎美方的決定。

土耳其外交部則批評華府，指解除禁運是「無視平等與平衡」，敦促美國審視決定，否則土耳其將按法規及歷史責任，採取必要的反擊措施確保TRNC人民安全。TRNC總統阿金西（Mustafa Akinci）亦指解除武器禁運是「錯誤的一步」，總理塔塔爾譴責美方，要求華府立即收回錯誤決定，又指解禁只會令局勢升溫，讓美國「賺錢」。

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