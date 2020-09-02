華府擴大收集移民生物信息　申請入籍要交DNA

美國國土安全部周二（1日）宣布，將擴大收集尋求在美國生活或工作人士的生物辨識資訊，包括眼睛虹膜、臉部掃描、聲紋、DNA等，作為移民執法政策的一部分，惹來外界質疑華府想加強監控在美人士。

美國政府目前已要求14歲以上兼申請補助的移民，提供多種生物信息，包括指紋、相片和簽名。據美媒披露，新措施將要求任何申請補助的移民均需提供上述個人信息，包括身處美國境內人士和美國公民受養家庭成員。

另外，申請成為美國公民的人士現時只需提供指紋及相片，日後則需提交DNA，讓當局在證明文件不足的情況下，仍可確認相關人士的身份。公民及移民服務局將負責執行新措施，但國土安全部沒有公開更多詳情，料會遇上法律挑戰。

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