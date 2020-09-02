美助卿：大陸威脅地區穩定　華府更新對台政策

美國近日加強與台灣的互動，國務院亞太事務助理國務卿史迪威周一（8月31日）在一場智庫活動承認華府正更新對台政策，強調調整在「一個中國」政策界線內，他又批評中國大陸威脅西太平洋和平穩定。

史迪威在美國傳統基金會的視像會議演講時強調，美國完全沒有改變長期以來的政策，華府是在與台灣的交往上做一些非常重要的更新，以更好地反映那些政策並回應形勢變化。他指調整非常重要，不過仍然在美國的「一個中國」政策界線內。

史迪威又指，華府感到「被迫」更新對台政策，大陸對地區和平穩定的威脅與日俱增，中共對台灣的外交孤立、軍事威脅、網絡攻擊和經濟施壓等，挑戰西太平洋的和平穩定，而地區和平穩定是美國的重大利益。他說：「讓我們搞清楚，這些破壞穩定的行動是來自大陸，不是台灣或華盛頓。」

此外，史迪威稱美國更新對台政策只是要反映美台日漸深化的關係，形容美台關係不是美國與大陸雙邊關係的附屬，美台的合作是獨自一體，源自於對彼此的共享價值、文化好感、商業和經濟關係。

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