拜登承諾增警隊預算　首播治安主題競選廣告

美國多地爆發反警暴及種族主義示威，部分演變成暴力衝突，成為今屆美國大選的焦點議題之一。民主黨總統候選人拜登周一（8月31日）受訪時表示，會增撥3億美元（約23.3億港元）支援地方警察，修補警隊與社區的關係。拜登陣營亦斥巨資，首度播放以治安為主題的競選廣告。

拜登受訪時表示不會裁減警隊預算，更想在社群導向治安（COPS）的預算中增加3億美元，處理社區政策以改善警民關係。他續指，總統特朗普要求削減5億美元（約38.8億港元）預算，對方才是唯一要減地方警察預算的人。拜登又否認美國是種族主義國家的說法，但承認這是要處理的問題。

拜登陣營周二起斥資4500萬美元（約3.5億港元），一連7日、在亞利桑那州、佛羅里達州、密歇根州、明尼蘇達州、內華達州、北卡羅萊納州、俄亥俄州、賓夕凡尼亞州及威斯康辛州9個關鍵州份播出競選廣告，譴責暴力示威。這是拜登參選以來，首次播放有關治安的競選廣告。

美媒引述知情人士指，拜登競選陣營在8月共籌得超過3億美元（約23.4億港元），成為參選以來籌得最多款項月份。拜登競選活動發言人表示，有關籌款金額仍待確實。

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