新冠肺炎：佩洛西於解禁前　到加州髮廊理髮

美國的新冠肺炎疫情嚴重，多地封城抗疫。美媒周二（9月1日）踢爆國會眾議院的民主黨籍議長佩洛西周一（8月31日）下午，在加州三藩市允許髮型屋重開前，到一間理髮店洗吹頭髮，且沒有佩戴口罩，涉違反當地的防疫禁令。總統特朗普亦在Twitter轉發相關報道。

三藩市自今年3月起要求所有髮型屋關門，以遏制疫情，周二才可重開戶外理髮服務。不過，霍士新聞公開由涉事理髮店店主提供的閉路電視片段，顯示佩洛西周一與其造型師到髮型屋弄頭髮，可見佩洛西在店內濕着頭髮、無戴口罩。

店主基烏斯（Erica Kious）表示，佩洛西的造型師租用店內一個座位，她周日（8月30日）收到造型師的短信，稱佩洛西翌日下午會到該店弄頭。基鳥斯的反應是「你在開玩笑嗎？」，批評佩洛西雙重標準、自打嘴巴，斥責：「當沒有人可以走進商店，當我被禁止工作，她（佩洛西）卻可以隨心所欲地理髮。」

佩洛西發言人咸美爾（Drew Hammill）堅稱佩洛西有遵守防疫措施，解釋是髮型屋讓佩洛西於周一到訪，並聲稱可以每次接待一位客人。

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