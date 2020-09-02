華加強控制近海　美軍部署轟炸機阻嚇

面對中國加強對近海地區的控制，英國傳媒周二（1日）報道，美軍今年改變策略，多次在西太平洋地區部署可搭載大量彈藥的轟炸機，旨在表明一旦兩國衝突，美方毋須調動航空母艦戰鬥群，也能隨時從遠方威脅中國艦隊及地面目標。

報道指由今年初至今，美軍B1B超音速轟炸機及B52戰略轟炸機在南海、東海及日本海執行大約20次飛行任務，包括飛入南海與美軍列根號航空母艦戰鬥群演習。雖然這些轟炸機是冷戰時代的產物，但它們可搭載大量彈藥，以美軍最新武器、射程600公里的長程反艦導彈為例，B1B及B52分別可掛載24枚及20枚。

報道引述多名專家及分析指，當發生危機及衝突時，轟炸機可短時間內由關島或美國本土出動；加上美軍艦隊駛近中國近海時易遭解放軍導彈攻擊，因此轟炸機的作用相當關鍵。與此同時，美軍今年4月中起結束在關島持續部署轟炸機的行動，改用「動態武力運用」的作戰概念，不定期向西太平洋派遣轟炸機。

不過，澳洲退役空軍軍官萊頓（Peter Layton）警告，解放軍的防空力量難以對付，所以美軍轟炸機未必在衝突為美國帶來決定性的優勢，指「這不會像對付伊拉克薩達姆政權，這將是一場重大的世界戰爭」。他直言或不可能與中國展開有限度衝突：「雙方都有核武，要是其中一方輸掉，之後會發生甚麼事？」

美國退役空軍中將德普圖拉（David Deptula）亦持相同看法，他指雖然轟炸機比軍艦更能迅速部署，但美方目標是阻嚇戰爭發生，「沒有人想與中國衝突」。

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