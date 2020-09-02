一年一度交配季節　麋鹿盡顯雄風奪美人歸

美國懷俄明州黃石國家公園是野生動物的棲息地，而麋鹿已踏入交配季節。黃石公園上周六（8月29日）分享影片，園內的雄性麋鹿上演一年一度的「角力」競賽，牠們為博得雌麋青睐而大手出手，鬥得難分難解。遊客可在10月或之前入園觀賞。

每年9月初至10月中是麋鹿的發情季節，9月中更是高峰期。雄鹿會在雌鹿旁邊徘徊，與其他對手決鬥，期間會發出低沉的吼叫並以鹿角撞向對方，不敵者則出局。其他圍觀的麋鹿及牛隻會按耐不住「上場」挑戰衞冕者，因此一場格鬥往往可長至數小時。

眾多雄鹿之中，以成年的種公牛（Stud）威猛過人，可與30名參賽者決鬥。黃石公園提醒遊客注意安全，又指他們可在麥迪遜河附近欣賞此難得景象，但呼籲要至少保持23米距離，以防麋鹿的攻擊。

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