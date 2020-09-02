初選約100萬張選票遲寄　憂11月大選時延誤更嚴重

美國總統選舉將於11月舉行，華盛頓郵政內部審計機構周二（1日）發布一項調查指，初選期間有超過100萬張郵寄選票遲寄給選民。郵政署是否有能力處理大選中的郵寄選票引來擔憂，民主黨代表促調查初選的郵寄選票延遲是否與總統特朗普及共和黨等人相關。

據調查，在6月2日至8月13日初選期間寄出的郵寄選票中，有超過100萬張選票在最後一周再寄出，延遲郵寄令部分選民無法在截止日期前寄還，導致無法計票。當中肯塔基州及紐約州最為嚴重，合共約62萬張選票遲寄。另外，寄出的選票中，只有13%的選票是採用條碼追蹤技術，而選民的地址有可能已過時。

美國郵政局長重申會致力處理選舉郵件，並呼籲各州長延長11月大選的收票截止日期，居民至少在選舉前15天要求選票。惟初選延誤的情況引起民主黨代表的疑慮，他們認為是特朗普試圖干預郵寄投票，以增加其連任機會或市民對最終結果的不信任。

民主黨代表指，自迪祖爾（Louis DeJoy）6月接掌郵政署以來，便開始採取削減成本的措施，郵件傳遞速度降低了8%。民主黨要求罷免郵政署長，亦有人要求他辭職，惟迪祖爾未有回應。

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