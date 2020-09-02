非裔加盟商稱受麥當勞種族歧視　入稟索償至少78億港元

美國連鎖快餐店麥當勞近日正面臨來自美國非洲裔前加盟商訴訟，他們指控麥當勞在企業的經營管理過程中存在長達數十年的種族歧視及不公平待遇，要求麥當勞為其對黑人經營者造成的直接損失賠償至少10億美元（約78億港元）。

報道指，52名麥當勞前加盟商周二（1日）在伊利諾伊州地方法院對麥當勞提出訴訟。在訴訟中，非洲裔加盟商稱自己面臨「系統而隱蔽」的種族歧視，麥當勞並未給予非洲裔加盟商與白人加盟商相同的機會和條件。 非洲裔加盟商要求麥當勞對所有新的加盟商一視同仁。

同時，該訴訟狀指，麥當勞在企業的經營管理過程中存在「系統性引導」非洲裔加盟商在非洲裔居民聚居的街區購買商舖的情況。訴訟狀強調，這些商舖通常都需要支付更高的保險以及保安費用，然而收入往往更低。

與此同時，非洲裔加盟商指麥當勞管理不善，他們作為加盟商在過去10年失去了超過200間麥當勞店舖，非洲裔加盟商的店舖數量從1998年的377間降至如今的186間。對此，他們要求麥當勞對每間損失的店舖賠償400萬至500萬美元（約3100萬至3900萬港元）不等的金額，總賠付金額超過10億美元。

麥當勞方面則表示，非洲裔加盟商近年來在整個系統中的總體比例並未改變。麥當勞行政總裁肯普辛斯基對訴訟作出回應，他直言：「我的首要任務永遠是尋求事實真相。當像這樣的指控發生時，我希望他們能進行徹底而客觀的調查。我們並不認同這份訴訟中的內容，並且將會針對這份訴訟進行強有力的辯護。」