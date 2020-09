前顧問出書　爆梅拉妮亞白宮內用私人電郵

美國第一夫人梅拉妮亞前顧問沃爾基費爾(Stephanie Winston Wolkoff)本周出版新書,披露梅拉妮亞在其丈夫的就職典禮上過度揮霍及入主白宮期間危害白宮安全。該前顧問周二(1日)更稱,為求自保甚至將與梅拉妮亞的對話錄音,避免為總統特朗普一家「背黑鍋」。

《梅拉妮亞與我:我與第一夫人友情的高低起跌》(Melania and Me:The Rise and Fall of my Friendship with the First Lady)(暫譯)中提到,沃爾基費爾認為自己遭到「背叛」,因為她曾對特朗普總統就職典禮的報價將近1.07億美元(約8.29億港元)提出疑問,而這價錢是上任總統奧巴馬時約兩倍。而即使最後典禮花費2600萬美元(約2.02億港元),她與自己的策劃公司成為媒體的眾矢之的,然而梅拉妮亞卻沒有出面為她護航。

沃爾基費爾接受美媒《華盛頓郵報》訪問時指,梅拉妮亞不是白宮員工,在白宮內使用私人電郵。據專家表示,她就算為白宮執行公務亦應使用白宮電郵,若記錄不小心處理將為白宮帶來風險。

另外,自白宮與沃爾基費爾終止合約翌日起,她便開始將梅拉妮亞與自己的電話通話錄音,以免自己成為代罪羔羊。為證明書中內容屬實,她更將封存的電郵及實體郵件展示及訪問記者,以及播出部分錄音。她亦在接受微軟-全國廣播公司的訪問時表示,自己是因第一夫人及白宮指控其涉及犯罪活動,並想她當作替死鬼,因此將她解僱。

白宮則發數次聲明斥新書一派胡言,代表梅拉妮亞的發言人格里沙姆(Stephanie Grisham)稱新書「篡改歷史」,書中的內容全屬虛構;沃爾基費爾為求報復,扮演受害者而撰寫,指她是一名沒有邏輯及缺乏安全感的女人。

-----

「疫市下想轉危為機?」

《香港信貸》上市公司,紮根香港廿三年,專業可靠;一個電話,解決您的資金需要!

.物業一按二按.公居屋貸款

.業主私人貸款.中小企貸款

查詢:2525 3535

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020;香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020