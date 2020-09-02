密歇根湖泳渡24小時　著名泳手籌款助病患

在2012年成功泳渡英倫海峽的美國游泳健將卡德韋爾（Marian Cardwell），周日（8月30日）再度挑戰極限，她在密歇根湖（Lake Michigan）連續游泳24小時，為芝加哥的糖尿病機構籌款。

卡德韋爾原定沿着密歇根湖，由伊利諾伊州芝加哥游到密歇根州格蘭德港，但礙於疫情影響未能如期進行，轉而在密歇根湖連續游泳24小時，成功為糖尿病機構籌得超過一萬美元（約7.8萬港元）。

密歇根湖是美國著名湖泊，它不但是北美洲五大湖之一，亦是唯一完全位於美國境內的湖。卡德韋爾計劃將於明年8月再挑戰泳渡，嘗試打破最長的馬拉松式公開水域游泳記錄。

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