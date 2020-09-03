新冠肺炎：聯合航空逾1.6萬名員工　10月1日起放無薪假

在新冠肺炎疫情打擊下，美國聯合航空（United Airlines）周三（2日）公布，計劃在今年10月1日起，讓16,370名僱員放無薪假。

受影響最嚴重的是空中服務員，有6920人收到放無薪假通知，另外有2850位機師、2010位維修人員、1400名管理人員需要放無薪假，其他受影響的還包括餐飲、機場運作、客戶中心、網絡營運等支援人員。

航空業界在疫情下復甦緩慢，在今年7月，聯合航空原本預告有多達36000人要在10月放無薪假，但由於有數以千計員工提早退休、轉工和放長假，所以實際要放無薪假的員工人數比預期少55%；到10月1日正式實施時，放無薪假的員工數目可能會再少一些。

聯合航空指，如果華府批准多撥250億美元（約1950億港元）援助航空業界，員工放無薪假的計劃可能會延遲。聯合航空早於今年春季，接受了政府合共50億美元（約390億港元）聯邦薪酬資助，前提是公司不得在在10月1日之前削減職位。

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