美軍驗證核武系統　試射洲際彈道導彈

正當美國在最新《中國軍力報告》中，估計解放軍核彈頭數量未來10年將倍增之際，美軍周三（2日）凌晨試射一枚無武裝的洲際彈道導彈，聲稱要驗證該核武系統的安全性、保障性、有效性及可靠性，確保美國的核威懾力沒有變化。

美國空軍全球打擊司令部表示，試射的是民兵3型洲際彈道導彈，它當地時間周三凌晨零時左右從加州范登堡空軍基地發射升空。導彈向西飛行大約6759公里後，抵達太平洋馬紹爾群島瓜加林環礁。司令部指是次試射半年至一年前已經安排，並非是回應全球局勢，又稱這展示美軍核武部隊是準備就緒及很可靠。

聲明形容今次完美地執行發射活動，展示相關部隊之間的合作性，證明美軍核力量是安全、受保障、可靠、有效，並準備好隨時捍衞美國及盟友。民兵3型是美國唯一現役陸基洲際彈道導彈，現時部署400枚，每枚導彈只有一枚核彈頭。

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