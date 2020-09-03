神秘「飛人」與客機擦身而過　驚動FBI

美國洛杉磯國際機場上空於周日（8月30日）出現神奇一幕，有飛機在機場3000呎高空，驚現一名神秘男子利用噴射裝置在半空飛翔，猶如現實版的超級英雄。由於謎團未能解開，要驚動聯邦調查局（FBI）介入調查。

美國航空公司的一架飛機於當日下午6時半發現，一名身份不明的男子在高空飛翔，一度與飛機的左邊機翼相距約2.74米，其後將事件通報予航空交通管制中心。約10分鐘後，捷藍航空的航機亦目睹此事，機組人員向管制員說：「我們剛剛看到有一個身穿噴射背包的人從我們飛過。」

管制員綜合航機的情報，認為該名男子僅在洛杉磯附近飛行。聯邦航空管理局周二（9月1日）回應事件，指已通知當地執法人員展開調查；而FBI亦調查事發原因。

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