拜登將訪奇諾沙市　主張檢控射癱黑人警員

繼美國總統特朗普之後，其大選對手拜登周三（2日）宣布，將會在周四（3日）到訪連日遭反警示威蹂躪的威斯康辛州奇諾沙市，他主張應把射癱該市黑人男子的警員繩之於法。

奇諾沙市黑人男子布萊克上月23日被警員射癱之後，該市爆發連日反警暴示威，市內建築物及商店遭破壞，特朗普周二（1日）視察當地時，斥責示威是本土恐怖主義活動，又展示出對執法人員的支持。而拜登在周三在特拉華州威爾明頓出席競選活動時與特朗普唱反調，稱自己翌日到訪奇諾沙的目的是要「治癒」這個城市，斥特朗普總是在他所到之處火上加油。拜登主張要檢控射癱布萊克的警員，亦稱今年3月在一宗懷疑藏毒案中，射殺26歲黑人女子泰勒（Breonna Taylor）的警員也應該被起訴。

拜登同時指摘特朗普抗疫不力，稱安全地重啟學校是美國的當務之急，如果他是總統，就會動用聯邦應急法律撥款幫助學校安全重開；他又促特朗普勿只顧上Twitter，而是應該與國會達成協議，向國民發放更多疫情援助。

拜登競選陣營亦公布在8月共籌得3.64億美元（約28.4億港元），成為拜登參選以來籌得最多款項月份。拜登表示，在全球經濟衰退之下，在職家庭仍然撥出金錢支持他的競選活動，且能聚沙成塔，讓他感到謙卑。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020