出售美國TikTok業務受阻　外媒：買家正商討4選項

中國影音社交應用程式抖音海外版TikTok在美國面臨封殺，須在本月15日前出售在美國的業務，然而據報交易談判出現新阻滯，關鍵在於TikTok會否向買家出售能準確向用戶推薦影音的核心演算技術。英國傳媒周三（2日）報道，TikTok潛在買家正在商討4個選項，以推進有關交易。

中國上周新修訂《禁止出口限制出口技術目錄》，規定內地企業需獲批才可向境外轉移技術，意味TikTok在出售美國業務時，未知是否需獲得內地批准才可出售核心演算技術，交易或未能在短期內完成。英媒報道，TikTok買家與TikTok母公司「字節跳動」商討的第一個選項，正是不連同核心演算技術收購。

第二個選項是，與監督賣盤洽談的美國外商投資審查委員會（CFIUS）商討設立長達一年的交易過渡期；第三個選項，是向中國申請批准將TikTok的演算法轉交美國買家；不過，由於目前中美關係緊張，這選項被指有機會增加地緣政治的風險。

最後一個選項，是字節跳動向Tiktok買家批出演算法的使用許可權。不過，這選項亦被指會引起CFIUS憂慮，因為CFIUS原本就希望在交易完成後，字節跳動會與TikTok的美國業務斷絕一切關係。

目前尚未知道以上哪個選項會被採取。較早之前，字節跳動強調會遵守中方規定，並會嘗試澄清交易細節是否受新出口限制影響，但有知情人士指，TikTok大部分價值在於核心演算技術，若出售時未有包括該技術，相信交易難以完成。

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