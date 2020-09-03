CDC要各州準備11月前分發新冠肺炎疫苗　疑炮製大選前十月驚奇

美國傳媒周三（2日）報道，疾病控制及預防中心（CDC）早前發信，要求各州在11月1日前，做好準備分發新冠肺炎疫苗，外界猜想這是否大選前為總統特朗普連任助選的「10月驚奇」。

一封8月27日由CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）向州長們發出的信件指出，各州在「不久將來」將會收到藥品批發公司McKesson Corp.設立分發疫苗設施的申請，為CDC分發疫苗到各州及地方的衞生部門與醫院，促請各州幫忙加快批核有關申請，有必要時甚至提供豁免，以便設施在11月1日之前全面運作。雷德菲爾德同時寫道，任何相關的豁免都不會減低疫苗的安全和有效程度。

雷德菲爾德接受雅虎財經訪問時曾表示，官員正為美國「在11月或12月有一種甚至更多的疫苗面世作準備」。然而一些專家指出，美國研發的數種疫苗目前還在最後測試階段，甚至還在徵集接受測試的志願人士，質疑在11月1日前，如何能有足夠的數據支持疫苗是否安全有效。

此前，有美國有專家憂慮總統特朗普會向食品及藥物管理局（FDA）施壓，在11月大選前緊急推出疫苗，爭取政績。明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特姆（Michael Osterholm）對於為了炮製「10月驚奇」而急就章推出疫苗的可能性表示關注，指醫生們都質疑FDA對疫苗有效性和安全性的嚴謹程度。

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