新冠肺炎：欠世衞8千萬美元會費　撥予其他機構

美國政府將把拖欠世衞（圖）的會費撥給其他聯合國機構。

美國特朗普政府早前正式宣布退出世界衞生組織，明年7月6日生效。美國國務院國際組織局副助理國務卿庫克（Nerissa Cook）周三（2日）表示，美國於2019及2020財政年度共拖欠世衞8000萬美元（約6.2億港元）會費，會把這筆錢調撥給其他聯合國機構。

庫克表示，美國於2019財政年度拖欠世衞1800萬美元（約1.4億港元）會費，2020年度則為6200萬美元（約4.8億港元），所有未繳交會費會撥往聯合國支付常規費用。官員指，華府大致選定新夥伴繼續全球衞生事務的合作。

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