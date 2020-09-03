新冠肺炎：不知港全民檢測意圖　美助卿稱關注收集DNA有理

香港展開新冠病毒全民檢測計劃，有人憂慮港府或北京會藉此收集市民DNA。美國負責亞太事務的助理國務卿史迪威，周三（2日）被問及此事時指，無法說出香港的意圖，但以中國在新疆設再教育營為例，認為香港人的關注是有道理的。

有記者詢問史迪威對中國禁止人工智能出口的影響，以及是否憂慮香港增加新冠病毒檢測。他指兩個提問其實都與中國如何收集及處理資訊有關，舉例稱新疆以身體檢查為由大規模收集維吾爾人的DNA，又形容資訊就如新貨幣，像石油一樣，所有人都需要及可以使用。

史迪威指出，人們可相信法治國家，但中國不是，它會利用搜集得來的資訊針對個人，是最大的國家安全機構，會有閉路電視監控國民，這會影響人民的社會信用評分，所以認為香港人的關注有道理。

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