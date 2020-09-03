敲定3場總統候選人辯論　首戰9月29日上演

美國總統辯論委員會（CPD）周三（2日）公布今屆總統選舉的3場總統候選人電視辯論及1場副總統候選人辯論安排，首場總統候選人辯論於本月29日在俄亥俄州克里夫蘭上演，由霍士新聞主辦。

爭取連任的總統特朗普與民主黨總統候選人拜登的辯論定於美東時間9月29日、10月15日及10月22日的晚上9時至10時30分舉行，副總統彭斯及民主黨副總統候選人賀錦麗則於10月7日在猶他州辯論。

首場總統候選人辯論由民主黨籍的霍士新聞主持人華萊士（Chris Wallace）主持，整場辯論分為6節，每節15分鐘，主題由華萊士於辯論前一周公布；華萊士曾主持2016年大選最後一場總統候選人辯論。第二場辯論將由公共事務衞星有線電視網（C-SPAN）的斯庫利（Steve Scully）主持，地點在佛州邁阿密，會以居民大會形式進行，民眾可當場提問。最後一場則由全國廣播公司的韋爾克（Kristen Welker）主持，選址田納西州納什維爾。

唯一一場副總統候選人辯論將於猶他州鹽湖城進行，由今日美國的佩奇（Susan Page）主持。辯論會分9節進行，每節10分鐘，主持人每節開首會問一條問題，候選人各有2分鐘回應。

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