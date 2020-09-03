新冠肺炎：佩洛西犯禁恤髮　斥髮廊店主陷害

美媒踢爆美國國會眾議院議長佩洛西涉違反防疫令，在加州三藩市的髮型屋未准重開前到一間店舖恤髮，且無戴口罩。佩洛西周三（2日）直斥，整件事是店主設局陷害，店方當時聲稱防疫令下每次可接待一人，認為店方欠她一個道歉。

佩洛西表示，自己錯在相信一間光顧多年的社區髮廊，稱：「店方向我表示每次接待一位客人沒問題，他們會作出安排，我也就相信了，結果是一個陷阱。我認為店主欠我一句道歉。」佩洛西又解釋，當時因為洗頭才除下口罩，強調「我每次都戴口罩」。

特朗普此前曾在Twitter發文指，佩洛西已經被毀，她在所有美容場所勒令停業之際，擅自讓一間髮型屋為她開業，還沒有如她教導公眾般戴上口罩。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020