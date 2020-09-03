洛杉磯黑人遭警擊斃前曾跌倒　新片段未證拾槍說法

美國洛杉磯29歲非裔男子基茲（Dijon Kizzee）日前騎單車時違反交通規則，逃避警方追截時被開槍擊斃，再引起爭議。警方堅稱，警員看到基茲嘗試拾起手槍，才會開槍。但最新曝光的片段顯示，基茲從警員處掙脫離開後跌倒，警員便隨即對他開槍。

美媒公開的最新片段可見，基茲與一名警員在行人路上糾纏，其後成功掙脫離開，但隨即失足跌倒在地，現場兩名警員隨即對他開槍。警方曾表示，基茲跌倒時一把手槍從掉在地上的外套裏飛出，警員看到他做出嘗試拾起地上手槍的動作，才對他開槍。但片段中由於有圍欄阻擋，未能證實警方的說法。附近一處民居大門的閉路電視片段則顯示，事發現場當時傳出約15下槍聲。

代表威斯康辛州奇諾沙市中槍非裔男子布萊克家屬的律師克倫普（Benjamin Crump）表示，他亦將代表基茲的家屬，同時譴責今次槍擊事件。洛杉磯縣警長維拉努埃瓦（Alex Villanueva）周三未有更新案件調查進度。該縣警方目前未有要求警員佩戴隨身攝錄機，該縣監察會周二（1日）通過撥款購入器材，下月將有首批警員佩戴。

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