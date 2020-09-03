新聞背後：選戰分4階段　取270張選舉人票入主白宮

距離美國總統選舉只餘2個月，整場選舉從黨內初選開始大致可分為4個部分，持續約18個月。第一部分是黨內初選，政黨確定參選人後就會進入第二部分的黨代表大會，提名參選人成為候選人，選戰此時才算正式開始。

黨代表大會後，選戰進入第三部分，候選人將投入到各州拉票、出席電視辯論等，這過程約為8至9周。美國憲法規定，大選日必須定在11月首個周一後的周二，今年是11月3日。各州的選民當日投票選出心水政黨的候選人，由於美國採取間接選舉制，選民投票時並非直接投給候選人，而是「選舉人團」。

最後一部分是選舉人團在大選人後按大選日結果投票，每個州份都有特定的選舉人票，數量按該州在國會眾議院的議席分配，共538張，取得過半數270張的候選人就當選美國總統及副總統。候任正、副總統將於翌年1月宣誓就職。

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