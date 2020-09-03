美終止特殊待遇　或令港人失抽籤移民簽證機會

美國1995年開始推出抽籤移民簽證（DV）計劃，旨在吸引在過去5年移民美國比率低的國家或地區的人申請，令美國移民人口更加多元化。美國早前宣布終止香港特殊待遇地位，與中國內地同等對待，或令香港人失去低成本移民美國的機會。

美國政府1990年根據移民法制定抽籤移民簽證計劃，1995年開始實施，每年可批出5.5萬份相關簽證。申請者須出生於合資格國家，否則需由符合申請資格的配偶與申請者本人一起申請；若雙親之一出生或合法居住於合資格國家，也有資格申請。申請者至少要有高中或以上學歷，或近5年內有至少2年的工作經歷或職業訓練，門檻相對其他種類的移民簽證為低。

不過，當一個國家在活動舉辦前5年，其移民美國人口超過5萬人，該國民眾便不能參加抽籤。在去年接受申請、最新的「DV-2021」，來自中國內地（不包括香港及澳門）、加拿大、巴西、南韓、英國等18個國家的人便不能申請，香港人在該次抽籤未受影響。

但因應《港區國安法》，美國總統特朗普今年7月宣布，已簽署行政命令終止對香港的特殊待遇地位，包括取消香港特區護照持有人相較中國護照持有人的優待，外界憂慮香港人與內地人的申請不再分開處理，香港人因內地移民美國人口過多而一同失去資格。目前在美國駐港澳總領事館官網，仍有該抽籤移民簽證計劃的資料，美國官方亦未宣布作出任何更改。

據報，前一次的抽籤有1千多萬名申請人符合資格，但成功取得綠卡的香港人只有數十人。有些申請人在登記抽籤後約半年便得知結果，綠卡到手則需1年半至2年時間，但最新一次抽籤的進度則因近日的新冠疫情而有所拖延。

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