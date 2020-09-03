美豬肉內臟均可進口惹疑慮　台擬對特定部位訂安全標準

台灣宣布開放從美國輸入含俗稱瘦肉精的萊克多巴胺的豬，台衞福部長陳時中周三（2日）首度表示，目前規劃開放包括內臟的全豬進口，惹來各方關注。陳時中周四（3日）出席一個記者會時改口稱，對於特別部位的安全標準，會收集相關資料再作規定。

陳時中周三在疫情記者會提到規劃開放全豬進口後，有人擔心豬內臟容易殘留更多的萊克多巴胺，因此呼籲政府公布殘留量數據、計算攝取風險，提醒民眾注意。在周四捷克參議院議長維施特奇爾與台外交部長吳釗燮一同召開的記者會上，陳時中出席時再回應開放全豬的言論。

針對外界對事件的關注，多名官員周四在行政院會後的記者會上也分別回應。其中衞福部次長薛瑞元表示，目前根據國際食品法典委員會（CODEX），只有腎、肌肉、 脂肪、肝4個部位訂下萊克多巴胺容許值，但有些國家自訂的標準加入了其他可食用部位，所以這部分是可以討論的。

行政院發言人丁怡銘則表示，美豬進口台灣經已數十年，但因競爭力比不上台灣本地豬，市場佔有率僅1%。至於婦女坐月常吃的豬肝豬腎，因為台灣民眾吃新鮮的，因此美國凍冷進口的都沒有市場，所以市民不用擔心。

丁怡銘轉述行政院長蘇貞昌稱，台灣宣布放寬美豬進口後，美台商界均給予正面回應。蘇強調，經濟發展與民眾健康同樣重要，台政府一定會在保障民眾健康的前提下，根據科學證據、國際標準，訂定進口食品規範，並嚴格把關。

國民黨自下周日（6日）起將展開食安公投聯署，反對含瘦肉精美豬進口。該黨主席江啟臣周四表示，守護食安跟親美、反美沒有關係，強調國民黨一向與美國關係密切，這次食安公投是民生議題，毋須政治化。被問及何時與豬農一同上街，江啟臣表示正陸續彙整意見，會與相關的民間組織討論，再看用甚麼方式為民發聲。

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