AIT公開美台數十年軍事合作畫面　促雙邊安全穩定

周四（3日）是台灣的九三軍人節，美國在台協會（AIT）在Facebook發布影片，罕有公開以往台美安全合作實例，包括雙方官兵在美國共同穿軍服受訓、操演、進行勤務講習，及對台售武等。

影片顯示美台數十年的軍事合作事件，強調要促進雙邊安全及區域穩定。內容包括美國技術團隊2016年起，為台軍提供訓練與諮詢服務；AIT人員參與今年的漢光實彈演習；台灣陸軍航空旅軍官8月穿着軍服，在AIT透過視像與美軍第25戰鬥航空旅舉行專家對話等。

另外，AIT周三（2日）在內湖大樓舉行「美台安全合作月紀念勳章揭幕儀式」，設立紀念專區，紀念1949年以來126名殉職的美國官兵。AIT處長酈英傑在揭幕儀式上致詞表示，美台安全夥伴關係有數十年深厚基礎，雙方官兵並肩作戰、受訓，而當前安全威脅不同以往，美方有新的承諾與使命。

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