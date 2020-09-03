特朗普籲選民投兩次票　以證系統可信

美國總統選舉的投票方式成為焦點議題，總統特朗普周三（2日）在北卡羅萊納州進行競選活動時，呼籲當地居民投票2次，以測試投票系統是否完善。司法部長巴爾亦指，郵寄投票輕率又危險，「大家是在玩火」，更容易舞弊。

北卡州一名記者問及特朗普對郵寄投票是否有信心時，他說讓選民寄出選票，然後再親身到票站投票，若系統正如外界所說的可信，選民就不能投第二次。他強調，不能讓他人奪走選民投票的權利，批評倡議郵寄投票的人在玩弄骯髒的政治。

美國大部分州份列明重覆投票是犯法，包括北卡州。司法部長巴爾同日受訪稱，民眾想改變大選投票規則，郵寄投票非常可能讓舞弊及脅迫力量有機可乘，這推理合乎邏輯。他說，可提前在大選日前在票站安排防疫措施，又指外國政府或會偽造美國選票，但目前未有證據。他相信，中國干預選舉的威脅比俄羅斯更大，透露已有相關情報，無交代詳情。

另外，眾議院監督委員會周三向郵政署署長迪祖爾發傳票，要求他提交與郵件派送速度減慢有關的文件。

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