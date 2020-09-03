紐約州黑人裸跑遭警制服窒息亡　事發片段曝光

美國紐約州羅徹斯特市一名有精神問題的黑人男子今年3月底當街裸跑，巡邏警員發現後給他套上頭套，合力將其頭部按倒在地，男子最終身亡。死者家屬周三（2日）開記者會公開事發片段，痛斥警方，有示威者在警察總部外抗議。

警方於事發當日接到死者普魯德（Daniel Prude）兄弟報案，指有精神問題的普魯德離家後失蹤。從片段可見，警員截停普魯德後用手銬扣起他，用白色嘔吐袋套着其頭部。一名警員其後用雙手緊壓普魯德頭部約2分鐘，另一警員則用膝蓋壓制其腰部，他之後窒息昏迷，救護員到場後為他進行心肺復甦。

普魯德留醫7日後離世，驗屍官認為其死因是身體壓制導致的窒息併發症，吸食毒品和酗酒亦是輔助因素。紐約州檢察總長新公室正調查事件，有涉事警員聲稱當時因普魯德不停向他們吐口水，才會用嘔吐袋套着他。

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