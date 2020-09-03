NASA載人登月火箭助推器　猶他州測試成功

火箭的助推器技術測試可見，其產生的推力驚人。

美國太空總署（NASA）密鑼緊鼓籌備「月亮女神號」的載人探月計劃，周三（2日）在猶他州城鎮普羅蒙特里成功測試「太空發射系統」（SLS）運載火箭的助推器技術，該技術將用於未來的載人登月計劃。

今次測試持續近2分鐘，產生超過136萬公斤的推力。NASA在Twitter發布測試影片，並發聲明指，火箭助推器是支持「月亮女神號」載人探月計劃的關鍵部分，今次測試成功則是計劃的一個重要里程碑。

另外，美國太空探索科技公司SpaceX行政總裁馬斯克周一（8月31日）在一個視像會議表示，星艦火箭目前開發進度良好，可載100名乘客或貨物飛向月球或火星，預計明年會進行第一次軌道飛行測試。他又揚言，未來擬在火星上建造可自給自足的「火星基地α」。

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