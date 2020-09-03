男子為鄰居男童繪單車賽道　獲網民大讚

鄰居小孩到家中花園搗亂實在令人頭痛，美國猶他州鹽湖城一名男子發現家中的車庫警報器每日傍晚都會無故大響，查看閉路電視後，才知是鄰居兒子在院子繞圈踩單車所致。善心男子於是用粉筆在家中車道上畫跑道，既避免男童觸動警報器，又讓他玩得開心。

外媒周二（1日）報道，福克斯（Dave Phoxe）注意到鄰居一家三口傍晚時散步至其家附近期間，男童就會誤入紅外線範圍，警報器因而大響。福克斯不忍阻止男童踩單車，遂用粉筆在院子地上畫出賽車軌道，幽默地寫上起點及終點；曲折的賽道剛好可避開警報器掃描位置。

福克斯更會每日重繪賽道，男童亦乖巧地沿賽道踩單車。這條百變賽道最後成為社區中的打卡熱點，吸引了更多孩子來玩。福克斯很高興地看到大家都玩得樂而忘返，並將事件拍下及上傳社交網後，獲網民大讚善舉。

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