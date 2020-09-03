加州新法案惹爭議　與未成年人性交或不需強制登記為性罪犯

加州參議院和眾議院周一（8月31日）通過有關性罪行的新法案《SB 145》，放寬成年人與未成年人士自願性交的刑罰。《SB 145》已交予州長紐瑟姆（Gavin Newsom），預計於本月底前簽署。

根據加州現行法律，成年人與14至17歲未成年人士發生性行為，即使雙方自願也屬違法，理由是未成年人不能合法表達意願。成年人與年紀相差少於10歲的未成年人士陰道性交，法官可根據案情決定是否把犯人列入性罪犯登記冊。倘成年人與未成年人以口交及肛交等形式性交，需列入性罪犯登記冊。新法案規定，如雙方年紀相差少於10歲，無論是肛交、口交及陰道性交，犯案人士可免除強制登記為性罪犯，由法官決定。

提出新法案的參議員韋納（Scott Wiener）認為，現行法律已過時，並對同性戀者不公平，因為他們無法以陰道性交。惟有反對者認為，法案向罪犯提供機會，導致與14歲以上的未成年人以任何方式性交變得合理，並逃避強制登記為性罪犯。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020