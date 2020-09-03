魔術師玩命挑戰　手捉52氣球飛7315米高空

1956年的法國奇幻喜劇電影《紅氣球》充滿浪漫想像，一向搞作多多的美國魔術師布萊恩（David Blaine）深受啟發，周三（2日）在亞利桑那州一處沙漠展開挑戰，成功用52個氦氣球飛上7315米高空，再以降落傘着陸，不少網民都表示情景如同動畫電影《沖天救兵》。

47歲的布萊恩當日在YouTube直播挑戰過程，歷時約1小時，吸引數百萬名網民觀看。布萊恩做足安全措施及戴上氧氣面罩後，就手捉氦氣球堆，以每分鐘152米的速度緩緩飄上高空，期間曾拋下身上物減輕重量。他到達2438米高度時開始準備打開降落傘，最後在到達7315米高空時以降落傘跳下。

布萊恩最後成功着陸，圍觀民眾為他歡呼慶祝，並獲9歲女兒德薩（Dessa）擁抱。布萊恩表示，挑戰靈感來自《紅氣球》中一名男童抓住一袋氣球飄向天空的一幕，為此花了2年時間準備，包括考取商業氣球飛行員執照及學習跳傘等；原估計自己只能升至5486米，結果超越該高度。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020