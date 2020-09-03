白宮前官員出回憶錄　宣稱遭金正恩緊盯

美國前白宮女發言人桑德斯（Sarah Sanders）在下周二（8日）面世的回憶錄《為自己發聲》（Speaking for Myself，暫譯）披露，總統特朗普前年在新加坡峰會與北韓領袖金正恩會晤時，宣稱金正恩看上她，笑言要派她前往北韓。

桑德斯透露，特朗普在會上向金正恩提供糖果，遭對方勉強接受。她稱特朗普戲劇地將糖果吐向半空，藉此證明它不是毒藥，雙方其後談及運動，包括女子足球。此時，她留意到金正恩雙眼一直盯着她：「我滿腦子想到是，剛發生甚麼事？金正恩肯定不只留意我吧！」

當面會結束後，桑德斯提到，特朗普在有「野獸」（The Beast）之稱的總統座駕向她笑言：「金正恩看中你！」她稱特朗普笑言會派她及一隊團隊前往北韓，又指她將成國家英雄。

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