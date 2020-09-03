解放軍兩航母同時出海 美機再飛南海

衞星圖片顯示，山東號（上圓圈）及遼寧號（下圓圈）同時出海。

中美及兩岸關係緊張之際，解放軍頻頻在中國近海地區演習。根據周四（3日）拍攝的衞星圖片，航空母艦遼寧號及山東號同時離港出海訓練。與此同時，南海戰略態勢感知計劃平台同日表示，美軍3架軍機當天在南海執行任務。

衞星圖片顯示，山東號周四在渤海海域，遼寧號則位於黃海海域，估計是同步展開訓練。內地官方電視台今年4月公布，這兩艘航母海上實戰化訓練的片段，又以解放軍進入「雙航母」時代為題報道，指軍方正以現代化海軍加速成長。

內地官媒曾在報道指，海軍航母編隊體系化訓練逐步常態化，雙航母戰鬥群一旦形成戰鬥力，將增強海軍在中遠海等海空的進攻能力；加上055型萬噸級驅逐艦服役，標誌海軍驅逐艦實現跨越式發展，航空兵由「岸基」走向「艦載」。

另一方面，南海戰略態勢感知計劃平台指，美國空軍一架RC135W偵察機、美國海軍一架P8A及一架P3C海上巡邏機，周四先後經巴士海峽飛往南海北部。

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